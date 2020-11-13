В Общественной палате поддержали повышение минимальных цен на алкоголь

Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT заявил, что поддерживает повышение минимальной розничной цены на алкоголь.

Он назвал эту инициативу удачной, нужной и правильной.

По его словам, уменьшение доступности спиртных напитков является одним из методов борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя. В России же цены на такую продукцию одни из самых низких в Европе.

Однако, как считает Хамзаев, нельзя «обходить стороной проблему контрафакта». Минфин и правоохранительные органы должны выстроить максимально эффективную систему борьбы с контрафактной частью алкоголя.

Ранее стало известно, что в России с нового года увеличатся минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, и игристые вина.

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