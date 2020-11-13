Путин пообещал, что поручит проработать программу переподготовки самозанятых

Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит проработать возможность реализации проекта программы практической подготовки самозанятых граждан, передает РИА «Новости».

С соответствующей просьбой к главе государства обратился первый проректор международного института дизайна и сервиса Максим Усынин.

«Хорошо, договорились, я так и сделаю», — ответил Путин.

Он пообещал, что даст необходимые поручения правительству и Агентству стратегических инициатив.

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