Роскосмос намерен выпускать духи, одежду и алкоголь «Поехали!»

Роскосмос намерен выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком «Поехали!». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Ранее Роскосмос заявил, что планирует зарегистрировать в качестве товарного знака слово «Поехали!», которое первый космонавт Юрий Гагарин сказал перед полетом в космос, а также иные «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.

«Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы «Поехали!» в качестве товарного знака подана госкорпорацией «Роскосмос» в отношении широкого перечня товаров и услуг», — сказал представитель Роспатента.

Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. К ним относятся парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

В настоящее время по заявке проводится «экспертиза заявленного обозначения». На это потребуется примерно пять месяцев.

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