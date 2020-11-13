Каждый третий россиянин выступил против увеличения новогодних каникул
Около 44% россиян поддержали инициативу увеличить продолжительность новогодних праздников на две недели — до 24 января с сохранением зарплат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.
«Инициатива увеличить январский отдых на две недели с сохранением зарплаты нашла поддержку у 44% россиян», — говорится в результатах исследования.
Каждый третий опрошенный выступил против предложения, затруднились ответить 23%.
Отмечается, что инициативу в основном поддержала молодежь до 24 лет (55%), среди граждан старше 45 лет положительно к предложению отнеслись 35%.
Опрос проводился 11 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет во всех округах России.
Ранее партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты на фоне пандемии коронавируса.
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