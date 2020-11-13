В ФАС назвали причину подорожания сахара

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев рассказал, почему возросли цены на сахар. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, повышение стоимости связано с ее длительным падением ранее, которое наблюдалось до конца предыдущего года.

Согласно данным Росстата, на 9 ноября килограмм сахара стоил 50,6 руб., 9 января этот показатель был равен 31,21 руб.

Наиболее активный рост цен на сахар произошел в марте, когда он составил 13,5%. Стоимость сахара увеличивалась и осенью — так, в октябре она возросла на 18,3%.

До этого, в 2019 году были произведены рекордные 54,4 млн т сахарной свеклы и 7,3 млн т сахара. Это привело к накоплению запасов продукта и снижению цен. В связи с переизбытком продукта было принято решение сократить посевные площади на 19% в текущем году.

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