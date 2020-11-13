Японская компания наращивает производство резиновых масок с лицом Байдена

Японская компания Ogawa Studios наращивает производство карикатурных резиновых масок с лицом Джо Байдена, признанного рядом СМИ победителем президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на менеджера компании Коки Такахаши.

Так, за октябрь текущего года компания продала тысячу масок Байдена по цене $22,8 за штуку, указано в сообщении. Отмечается, что до конца года Ogawa Studios намерена произвести еще 25 тысяч масок.

Японская компания производит также маски с лицом действующего президента США Дональда Трампа, однако они на данный момент находятся «в нижней части продуктовой линейки».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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