Трамп запретил американцам покупать ценные бумаги ряда китайских фирм

Президент США Дональд Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные. Запрет вступает в силу 11 января, сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный указ.

Отмечается, что указ коснется акций «коммунистических военных китайских компаний», облигаций и прочих бумаг. Их список будет опубликован в ближайшее время.

«КНР все больше эксплуатирует американский капитал, чтобы находить ресурсы и помогать разработке и модернизации своих вооруженных сил, разведки и аппарата спецслужб», — говорится в документе.

По мнению президента, финансирование этих фирм угрожает безопасности США, так как китайские военные используют привлеченные средства для разработки оружия массового поражения и кибератак против Вашингтона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил КНР санкциями за открытое нарушение международных обязательств по Гонконгу.

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