«Тинькофф» вернул докоронакризисный прогноз по прибыли на 2020 год

Чистая прибыль TCS Group (группы «Тинькофф») за январь-сентябрь 2020 года достигла 31,9 млрд рублей против 25,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Только по итогам III квартал показатель продемонстрировал рост на 29,8% в годовом выражении и составил 12,6 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании.

Несмотря на коронавирус и прочие злоключения этого года, «Тинькофф» показывает хорошие результаты по всем основным показателям и с оптимизмом смотрит на следующий отчетный период. Финансовая организация перешагнула отметку в 12 млн клиентов и стала третьим крупнейшим банком страны, а также первым частным банком по числу активных клиентов (таковы данные недавно проведенного исследования Deloitte). К 2023 «Тинькофф» намерен довести этот показатель до 20 млн пользователей.

Выручка группы от не связанных с кредитованием услуг впервые достигла 41% от всех доходов. Растет и вовлеченность клиентов в экосистему группы: в январе 2020 года 24% клиентов использовало два и более продукта группы, сейчас - более 30%.

«В III квартале 2020 г. мы продолжили уделять особое внимание доходности. В результате рентабельность капитала выросла в годовом сопоставлении и находится на уровне 45%. Наша устойчивая и хорошо масштабируемая модель бизнеса, а также гибкость, позволяющая адаптироваться под меняющиеся потребности клиентов, способствовали быстрому и интенсивному расширению», — отметил председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

«Тинькофф» скорректировал в положительную сторону и свой прогноз на 2020 год: к концу года группа ожидает чистую прибыль не менее 42 млрд рублей (ранее было 30-35 млрд рублей), а рост кредитного портфеля на уровне 10%. Кроме того, четвертые промежуточные дивиденды за год рекомендуется установить на уровне 0,25$ за бумагу (в прошлом периоде показатель составлял 0,2$).