Путин: Россия остается для Абхазии «партнером номер один»
Екатерина Зайцева
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается для Абхазии «партнером номер один». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить, как ситуация развивается в наших межгосударственных отношениях», — сказал российский лидер, открывая встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
Путин отметил, что пандемия оказала влияние на экономику, при этом добавив, что Россия «останется партнером номер один» для Абхазии.
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