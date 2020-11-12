Путин: Россия остается для Абхазии «партнером номер один»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается для Абхазии «партнером номер один». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить, как ситуация развивается в наших межгосударственных отношениях», — сказал российский лидер, открывая встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Путин отметил, что пандемия оказала влияние на экономику, при этом добавив, что Россия «останется партнером номер один» для Абхазии.

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