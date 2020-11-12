Москвичи скупают термометры и пульсоксиметры

Жители Москвы скупают медицинские приборы для измерения температуры и уровня кислорода в крови, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе интернет-сервиса Авито.

Его эксперты зафиксировали скачок спроса на различные виды термометров и пульсоксиметры в городе в октябре.

Наибольшей популярностью среди других приборов для измерения температуры пользуются бесконтактные термометры. В октябре спрос на них вырос на 17% по сравнению с сентябрем.

Вторыми по популярности у москвичей оказались ртутные градусники, в октябре интересоваться ими стали в 2,7 раза больше.

Самыми редко запрашиваемыми в Москве оказались электронные термометры. Тем не менее в октябре спрос на них вырос на 77% по сравнению с сентябрем.

Спрос на пульсоксиметры подскочил в октябре в 3,7 раза по сравнению с сентябрем.

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