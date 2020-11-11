В Ботсване нашли один из крупнейших алмазов в истории, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Lucara Diamond, которая нашла камень.

Как отмечается, находка была сделана на шахте Карове.

Вес добытого алмаза ювелирного качества составляет 998 карат.

Этот камень входит в четверку самых крупных необработанных алмазов, которые когда-либо были добыты мировой промышленностью.

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