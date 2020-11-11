Собянин ожидает тяжелую экономическую ситуацию в Москве в 2021 году
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономическая ситуация в 2021 году в столице будет тяжелее, чем в текущем. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На мой взгляд, 2021 год будет тяжелым, начало года тяжелее 2020 года», — сказал градоначальник.
При этом он отметил, что к концу 2021 года ситуация стабилизируется и Москва выйдет на «нормальную экономику» в рамках мира, страны и города.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин заявил об огромном ущербе бюджету Москвы от COVID-19
— Власти Москвы не обсуждают введение полного локдауна для ресторанного бизнеса