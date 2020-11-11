Власти выделили на борьбу с коронавирусом в России полтриллиона рублей
Катерина Медведева
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на борьбу с коронавирусом из российского бюджета выделено более 0,5 трлн рублей с начала пандемии, передает «Интерфакс».
«Всего из федерального бюджета, не считая тех направлений, которые поддерживали экономику и социальную сферу, а именно на ковидные мероприятия, из федерального бюджета было выделено 510 миллиардов рублей», — сказала она.
Голикова отметила, что за весь период пандемии в рамках принимаемых решений регионам была оказана финансовая, организационная и кадровая поддержка.
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