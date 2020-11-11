Большинство россиян назвали настоящее время неудачным для оформления кредитов

Почти две трети жителей России (62%) считают неудачным в настоящее время совершать крупные покупки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

15% опрошенных затруднились ответить, насколько благоприятна на данный момент ситуация для крупных покупок.

Что касается кредитов, то 80% россиян заявили, что в нынешнее время их не стоит брать. Противоположное мнение высказали 13% респондентов, затруднились с ответом — 17%.

Опрос был проведен 25 октября 2020 года среди 1600 жителей России в возрасте от 18 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РБК: в России зафиксирован годовой рекорд по выдаче ипотеки