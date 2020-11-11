Почти половина россиян хотят сменить работу в 2021 году

Почти половина работающих жителей России — 43% — намерена сменить работу в 2021 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследовании сервиса Работа.ру.

21% опрошенных хотят устроиться на подработку.

Еще 18% респондентов заявили, что в 2021 году начнут откладывать деньги на будущее.

14% россиян запланировали покупку квартиры или автомобиля, а 11% — собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.

9% участников исследования хотят найти новое хобби, 6% — изучить иностранный язык, и 6% — сесть на диету.

При этом 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым.

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