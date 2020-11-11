Почти половина россиян хотят сменить работу в 2021 году
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Почти половина работающих жителей России — 43% — намерена сменить работу в 2021 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследовании сервиса Работа.ру.
21% опрошенных хотят устроиться на подработку.
Еще 18% респондентов заявили, что в 2021 году начнут откладывать деньги на будущее.
14% россиян запланировали покупку квартиры или автомобиля, а 11% — собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.
9% участников исследования хотят найти новое хобби, 6% — изучить иностранный язык, и 6% — сесть на диету.
При этом 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— У россиян изменилось отношение к идее о четырехдневной рабочей неделе
— Россияне рассказали, сколько могут потратить на новогодние путешествия