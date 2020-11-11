Стандарт на тарифы страховок по ипотеке может появиться в России

В России может появиться стандарт на предоставление услуги по минимальному расчету стоимости ипотечного полиса. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующее предложение было изложено Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации банков России в письме, которое было направлено Минфину и в ЦБ.

В письме также высказано предложение по созданию единой табличной формы стандарта.

Кроме того, банки и страховые компании считают, что решение по унификации тарифов позволит сохранить для потребителей право отказаться от продукта, а также сохранит конкуренцию, что даст возможность клиентам самим выбирать компании, в которую они намерены обратиться.

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