Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с начала сентября
Антон Демидов
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Индекс Мосбиржи к вечеру вторника, 10 ноября, превысил отметку в 3000 пунктов впервые с начала сентября, следует из данных торгов.
Так, значение индекса к 17.59 мск составило 3013,08 пункта. При этом открылась биржа с показателя в 2 965,92 пункта.
Индекс РТС в течение торгового дня достигал 1238,89 пункта.
Последний раз индекс Мосбиржи поднимался выше 3000 пунктов 2 сентября 2020 года.
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