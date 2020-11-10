Законопроект о повышении НДФЛ для доходов больше 5 млн рублей принят во втором чтении

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц, передает ТАСС.

Отмечается, что в этой законодательной инициативе предлагается повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех физлиц, доходы которых превышают 5 млн руб. в год.

Как стало известно, во втором чтении в законопроект было внесено 18 поправок. В документе прописано, что для отдельных видов доходов физлиц остаются действующие налоговые ставки. Так, речь идет о доходах физлиц от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, а также о их доходах от реализации любого имущества за исключением ценных бумаг, полученного в порядке дарения. Кроме того, это касается доходов в виде выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. В перечисленных случаях налоговая ставка предусматривается в размере 13%, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что такой законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Ожидается, что увеличение налоговой ставки до 15% в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 млрд руб., в 2022 году — 64 млрд руб. и в 2023 году — 68,5 млрд руб.

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