Госдума утвердила кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя

Госдума на заседании утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума может утвердить предложенные правительством РФ кандидатуры федеральных министров и вице-премьера на заседании 10 ноября.

Как сообщалось, премьер РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров и вице-премьера. Он предложил назначить главами Минтранса и Минприроды главу «Аэрофлота» Виталия Савельева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Первого заместителя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина премьер предложил назначить главой Минстроя. Главу «Русгидро» Николая Шульгинова, в свою очередь, предлагается сделать главой Минэнерго, а нынешнего главу ведомства Александра Новака Мишустин предложил назначить десятым вице-премьером РФ.

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