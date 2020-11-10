Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова на пост главы Минэнерго

Государственная дума утвердила кандидатуру гендиректора ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова на должность министра энергетики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума может утвердить предложенные правительством РФ кандидатуры федеральных министров и вице-премьера на заседании 10 ноября.

Как сообщалось, премьер РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров и вице-премьера. Он предложил назначить главами Минтранса и Минприроды главу «Аэрофлота» Виталия Савельева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Первого заместителя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина премьер предложил назначить главой Минстроя. Главу «Русгидро» Николая Шульгинова, в свою очередь, предлагается сделать главой Минэнерго, а нынешнего главу ведомства Александра Новака Мишустин предложил назначить десятым вице-премьером РФ.

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