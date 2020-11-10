«Известия»: Минфин предложил поправки к проекту бюджета на три года

Минфин внес поправки ко второму чтению проекта бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно предложению, из зарезервированных на национальную экономику 666 млрд рублей 638 млрд рублей предлагается перенести на поддержку экономики, а разницу оставить в резерве.

Также министерство считает необходимым выделить субсидии в размере 7,5 млрд рублей РЖД за счет взносов от правительства Москвы и Московской области.

Кроме того, Минфин предложил направить 114 млрд рублей на поддержку производства продукции электронной промышленности и 8,7 млрд рублей на развитие туризма.

В поправках также говорится, что сроки возврата кредитов для оборонных предприятий стоит увеличить с 2029 года до 2036 года.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

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