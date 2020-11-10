Правительство выделит 26 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство выделит более 26 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделить Минфину РФ в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размене 26 065 138,2 тыс. рублей <...> на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам <...>», — говорится в документе.

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