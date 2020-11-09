«Газпром» предложил пересмотреть цены на российский газ для Польши

Компания «Газпром» подала заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский концерн PGNIG.

Руководство PGNIG подтвердило получение заявки ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт» от 9 ноября. В ней предлагается пересмотреть контрактную цену на природный газ по Ямальскому контракту от 25 сентября 1996 года.

Как отмечается, российская сторона предлагает изменить цену на газ в сторону увеличения.

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Общая сумма штрафа для пяти компаний составила 385 млн злотых ($100 млн), «Газпрома» — 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

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