ЕС вводит импортные пошлины против США по делу Boeing

Евросоюз вводит импортные пошлины против США по делу Boeing. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

По его словам, торговые ограничения в отношении Вашингтона вступят в силу 10 ноября. Они будут нацелены «не только на продукцию американской авиапромышленности, но и на отдельные виды сельхозтоваров и продукции обрабатывающей промышленности».

При этом Домбровскис отметил, что ЕС готов в любой момент отменить пошлины, если США приостановят или отменят свои тарифы по делу Airbus.

Торговые споры между ЕС и США о субсидировании авиапроизводителей начались в 2004 году. Обе стороны обвиняют друг друга нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕС хочет до конца года подготовить ответ на возможные санкции США и Китая

— США приветствовали санкции ЕС против Лукашенко

— Меркель поздравила Байдена с избранием президентом США