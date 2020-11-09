Shell обжаловала решение польского регулятора по «Северному потоку — 2»

Англо-голландская компания Shell обжаловала решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу «Северного потока — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Shell рассмотрела решение польского регулятора и категорически с ним не согласна, апелляция была подана 5 ноября в рамках всех законных процедур, отметили в компании.

Ранее антимонопольный регулятор Польши UOKiK обвинил «Газпром» и европейских партнеров в несогласованном создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток — 2».

Польский регулятор оштрафовал «Газпром» на сумму около $7,6 млрд, европейских партнеров – на общую сумму $61 млн. Кроме того, по решению UOKiK, партнеры должны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании проекта.

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