Кабмин направит более 800 млн рублей на модернизацию инфекционных лабораторий

Правительство России выделит более 800 млн рублей на закупку современного оборудования для инфекционных лабораторий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Председатель кабмина отметил, что важно проводить диагностику коронавируса и других инфекций в более короткие сроки, анализировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики.

По его словам, для этого нужно провести модернизацию лабораторий.

«Правительство выделяет свыше 800 млн рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора, оно будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций», — уточнил Мишустин.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса, всего жертвами инфекции стали 30 793 человека, выздоровел 1 335 141 пациент.

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