В России предложили начать массовые сокращения для роста ВВП

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подсчитали, что для осуществления плана правительства по ежегодному росту ВВП на 3–3,5% производительность труда каждый год должна расти на 4–4,5%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрия Белоусова.

В таком случае увеличение производительности в частном обрабатывающем секторе ежегодно должно держаться на уровне 5 — 6%.

Аналитики отмечают, что для достижения такой цели потребуется перевод скрытой безработицы в явную, то есть массовые сокращения. В противном случае экономика России по показателю производительности будет значительно отставать от развитых и развивающихся стран.

Специалисты также отмечают, что потребуется снять «социальные ограничения» на труд и дать возможность переобучения безработным, а также сформировать для этого им все условия.

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