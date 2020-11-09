Мошенники за год похитили 666 млн рублей через сайты объявлений

В период с октября 2019 года по октябрь 2020 года мошенники похитили через популярные сайты объявлений у пользователей по меньшей мере 666 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

Эксперты компании изучили Telegram-каналы 116 из более 200 существующих группировок. Так, злоумышленники используют несколько программ ограблений: они похищают деньги пользователей сервисов объявлений, представляются продавцом и предлагают заплатить на стороннем сайте за несуществующий товар, представляются покупателями и предлагают ввести данные своей карты по фишинговой ссылке.

Известно, что за последний год число таких мошеннических транзакций превысило 111 тыс. на общую сумму более 666 млн рублей. Средняя сумма транзакции составляла 6 тыс. рублей, максимальная сумма одной транзакции - 200 тыс. рублей, максимальное снятие с карты одной жертвы (суммарно за несколько транзакций) - 2,1 млн рублей.

Как уточняет DLBI, всего таким видом мошенничества воспользовались порядка 13,1 тыс. грабителей.

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