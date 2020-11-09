Счетная палата: рост цен до конца года может усилиться

Темпы роста цен до конца 2020 года могут увеличиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный Счетной палатой оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года.

Так, до конца текущего года ожидается ускорение годовой инфляции. В приложении к докладу отмечается, что для предотвращения резкого скачка рост цен в ближайшее время не должен превышать 0,2 — 0,3% в месяц.

В документе также отмечается, что повышение цен на услуги по итогам девяти прошедших месяцев года было небольшим и составило 2,35%.

При этом по итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3%, ее показатель равен 3,67%.

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