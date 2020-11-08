Новак: газификация в РФ потребует почти 2 трлн рублей

Реализация программ газификации в России оценивается почти в 2 трлн рублей и потребует дополнительных источников финансирования, кроме инвестпрограммы «Газпрома», заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Его слова передает «Энергетическая политика».

«По предварительным расчетам «Газпрома», для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей... Только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись», — сказал министр.

По его словам, реализация всего комплекса затрат на газификацию за счет инвестиционной программы «Газпрома» в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. «Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования», — заключил Новак.

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