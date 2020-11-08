Собянин заявил об огромном ущербе бюджету Москвы от COVID-19

Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла «огромный удар» по московскому бюджету, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. В этом году мы не досчитаемся доходов, от того, что запланировано, около 500 млрд. Поэтому на следующий год и последующие мы будем занимать», – отметил Собянин.

По словам мэра, за три года заимствования в проекте бюджета составят более 700 млрд рублей, что является самым большим объемом заимствований за всю историю города.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московские власти оценили влияние ограничительных мер на экономику

— В Кремле заявили, что экономика России работает

— Власти Москвы выделят в 2021 году 10 млрд рублей на вакцинацию от COVID-19