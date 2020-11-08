Эксперт назвал причины блокировки банковской карты

Банки могут заблокировать карту клиента из-за сомнительной операции, подозрительной активности, ведения бизнеса или наличия задолженности, рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский агентству «Прайм».

При этом банк может расценить как «сомнительную операцию» даже перевод с карты на карту, отметил специалист. При этом «подозрительной активностью» могут счесть совершение клиентом множества операций в разных направлений или поступление клиенту множества переводов за короткий срок.

Кроме того, физические лица не могут вести предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, напомнил Рогачевский. Он подчеркнул, что поступление переводов с назначением «покупка чего-либо» могут привести к блокировке карты.

Также карта может быть заблокирована, если у клиента если задолженности по ЖКХ, штрафам, алиментам, рассказал эксперт.

Клиенту, действия которого были легитимными, для разблокирования карты следует связаться с банком и объяснить сотруднику происхождение средств, отметил Рогачевский.

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