Названа цена самых дорогих авиабилетов в РФ в октябре

В октябре самой дорогой поездкой в России стал полет из Москвы в Благовещенск. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, результаты которого приводит RT.

Так, билет из столицы в Благовещенск купили за неделю до вылета, рейс прошел в одну сторону. Билет стоил 122 тыс. рублей.

На втором месте находится авиабилет из Москвы в Астрахань, который был куплен за три дня до отправления. Он обошелся в 98,2 тыс. рублей.

Тройку лидеров замкнул проездной документ из Москвы в Абакан стоимостью 90,7 тыс. рублей.