Наказание для нетрезвых водителей могут ужесточить

МВД предложило ужесточить наказание для нетрезвых водителей и внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушения. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, пишет РИА «Новости».

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — сказал Колокольцев.

По его словам, это вынужденная мера.

В настоящий момент за вождение в нетрезвом виде предусмотрены штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет или лишение свободы до двух лет и прав на три года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хитрое ОСАГО: cтраховщики получили доступ ко всем штрафам ПДД

— Под Архангельском мужчина выдумал угон машины, чтобы скрыть ДТП

— Парижская полиция конфисковала скутер у Депардье за вождение в нетрезвом виде