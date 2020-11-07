Ретейлеры намерены сдерживать цены на продукты до Нового года

Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), намерены и дальше сдерживать цены на продукты и товары, и не уверены, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АКОРТ.

«В текущей ситуации, несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компании - члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что требования производителей и поставщиков на изменение закупочных цен АКОРТ рассматривает в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В том случае, если запрос производителя на увеличение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается прежней.

Объективными причинами для изменения цен производителей в АКОРТ назвали уровень инфляции в экономике, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля к иностранным валютам, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек.

По информации организации, все изменения цен на некоторые категории товаров имеют сезонный характер или связаны с внешними факторами, в частности, неурожаем злаковых культур.

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