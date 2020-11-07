В России упростили оформление пособий опекунам и попечителям

Попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через Госуслуги. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Новые правила вступают в силу с 2021 года. Так, для получения мер социальной поддержки гражданам не придется предоставлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

«Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, – от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Отмечается, что включение сведений в ЕГИССО защитит граждан, от имени которых действуют законные представители.

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