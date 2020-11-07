Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала о новом способе краже денег с банковских карт россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

В социальных сетях появился фейковый ролик, смонтированный из выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова. Видео начинается с выпуска новостей и заканчивается подробной инструкцией, как узнать гражданам о причитающихся «выплатах от государства» и получить их. В комментариях мошенники прикрепляют ссылку на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. На странице предлагается ввести личные данные и номер банковской карты для получения выплаты.

«После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — заявила Шумакова.

Ссылка на ролик приходит в SMS, мессенджерах или по почте. Также она может публиковаться на сторонних сайтах в виде рекламы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт советует соблюдать простые рекомендации: не переходить по сомнительным ссылкам, пользоваться официальными сайтами госорганов, не раскрывать данные банковской карты. Также нужно внимательно читать текст сообщений, которые приходят от госорганов и с сайта госуслуг. Если в сообщении просят перезвонить по незнакомому номеру, то его необходимо проигнорировать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван способ вернуть деньги, отправленные мошенникам

— Названы регионы-лидеры по числу мошенничеств

— Россиян предостерегли от использующих метаданные мошенников