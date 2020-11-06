Нефть Urals стала дороже Brent почти на $1 за баррель

Российская нефть Urals в начале ноября подорожала и торговалась с премией в $0,95 за баррель к марке Brent, сообщает ТАСС со ссылкой на S&P Global Platts.

Такая премия держалась на торгах 30 октября и 2 ноября, когда цена отечественного сорта была ниже $38 за баррель.

Как отмечает S&P Global Platts, это максимальный размер премии с июля 2020 года.

Подорожание Urals вызвано снижением поставок из балтийских портов и Новороссийска.

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