Sber Private Banking назван лучшим private-банком по сервису в кризис

Sber Private Banking завоевал премию World's Best Private Banks Awards 2021 международного издания Global Finance.

Причем, как отмечается в пресс-релизе, поступившем 6 ноября, в пятницу, в редакцию «Газеты.Ru», победа присуждена сразу в двух номинациях.

Так, третий год подряд Sber Private Banking признаётся лучшим private-банком РФ.

Кроме того, второй год подряд Sber Private Banking побеждает в международной номинации премии: в этот раз жюри отметило «Превосходное качество сервиса в кризис в Центральной и Восточной Европе», а в прошлом году банк был назван «Лучшим Private Bank для владельцев бизнеса в Центральной и Восточной Европе».

Впервые победив в международной номинации в прошлом году, мы доказали, что научились на равных конкурировать с мировыми лидерами, констатировала Евгения Тюрикова, глава Sber Private Banking.

Повторение этого результата говорит о том, что достигнутый уровень уже стал для нас стандартом работы, убеждена она.

«В этот раз жюри премии отметило высокое качество наших сервисов в кризис — это особенно ценно, учитывая наш фокус на всестороннюю поддержку клиентов в период пандемии коронавируса и сложной ситуации на фондовых рынках», — отметила Тюрикова.

По ее словам, клиенты теперь могут быть абсолютно убеждены, что сервис Sber Private Banking не только лидирует на российском рынке, но и соответствует лучшим мировым практикам».

В рейтинг вошли также такие всемирно известные банки, как J. P. Morgan, Northern Trust, Credit Suisse и многие другие.