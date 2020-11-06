Минфин не планирует повышать налог на прибыль

Новая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России пока не рассматривается, предает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Там напомнили, что глава государства поручил облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные с трудовой деятельностью.

«Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются», — отметили в ведомстве.

Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций.

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