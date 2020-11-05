Собянин заявил, что бюджет Москвы потерял 500 млрд рублей из-за COVID-19
Валерия Исполатова
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что столичный бюджет потерял порядка 500 млрд рублей доходов из-за пандемии коронавируса.
«Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 млрд», — отметил градоначальник.
При этом, по его словам, московские власти не урезали ни одной социальной программы и, более того, они все проиндексированы.
Собянин также рассказал, что проектом бюджета предусмотрены заимствования в размере более 700 млрд рублей, что является самым большим показателем за всю историю Москвы.
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