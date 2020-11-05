Минфин направит на продажу валюты более 50 млрд рублей

Минфин России направит на продажу валюты с 9 ноября по 4 декабря 50,1 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 50,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2,5 млрд рублей.

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