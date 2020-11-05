Доллар и евро дешевеют на Мосбирже

Курс доллара снизился на 2,2%, а евро упал до отметки 91 руб. на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи.

По состоянию на 18.39 мск, курс доллара составил 77,0875 руб. Курс евро упал на 1,8%, до 91,0300 руб., впервые с 27 октября.

В это же время цена биткоина превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года, гласят данные Coindesk.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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