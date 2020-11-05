В новом году «Лукойл» сократит продолжительность рабочего времени

Компания «Лукойл» приняла решение с 11 января грядущего года сократить продолжительность рабочего времени до 35 часов в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о работниках корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ ПАО «Лукойл», на персонал производственных подразделений изменения не распространяются.

Как уточняется, такое решение было принято в связи с изменением организационных условий труда и эпидемиологической обстановкой в стране, а также исходя из состояния рыночной конъюнктуры.

Подчеркивается, что компания собирается и в дальнейшем осуществлять необходимые шаги для повышения своей эффективности, сохраняя рабочие места. Таким образом «Лукойл» сделает использование рабочего времени более рациональным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России