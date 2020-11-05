Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мировой экономики в 2020 году

Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мировой экономики из-за пандемии COVID-19 в 2020 году до 3,8%, передает ТАСС.

Также ЕК снизила ожидания восстановления экономики в 2021 году до 4,7%.

Весной прогнозировался спад в 2,9% в 2020 году и последующего восстановления в 2021 году в 5%.

Цены на нефть в 2020—2022 годах, по ожиданиям ЕК, сохранятся в интервале от $42,6 до $46,4 за баррель.

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