Заводы Петербурга спустили на воду 9 судов за 2020 год

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что предприятия города спустили на воду 9 судов за 2020 год, передает ТАСС.

Речь идет об уникальном плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» и ледоколе «Арктика», которые созданы на Балтийском заводе.

Кроме того, «Адмиралтейские верфи» сейчас строят уникальную платформу «Северный полюс», которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане.

«Всего в этом году спущено на воду девять судов. Нам есть, чем гордиться», — заявил глава города.

По данным пресс-службы губернатора, сейчас на петербургских верфях строятся 17 кораблей и судов, до 2024 года на воду спустят 22 корабля.

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