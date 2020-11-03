ФАС возбудила дело против «Почты России» за повышение цен в труднодоступных регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против АО «Почта России» за надбавки к тарифам в труднодоступных регионах.

Ранее ФАС выдала «Почте России» предупреждение об отмене дополнительной 100-процентной надбавки за всю массу посылки, если она направляется в труднодоступный населенный пункт или из него.

Организация не исполнила предупреждение в течение десяти дней, как предполагает закон.

«Дело в отношении «Почты России» возбуждено по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», — говорится на сайте ФАС.

Заседание комиссии антимонопольной службы по рассмотрению дела назначено на 17 ноября.

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