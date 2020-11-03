ФАС возбудила дело против «Почты России» за повышение цен в труднодоступных регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против АО «Почта России» за надбавки к тарифам в труднодоступных регионах.
Ранее ФАС выдала «Почте России» предупреждение об отмене дополнительной 100-процентной надбавки за всю массу посылки, если она направляется в труднодоступный населенный пункт или из него.
Организация не исполнила предупреждение в течение десяти дней, как предполагает закон.
«Дело в отношении «Почты России» возбуждено по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», — говорится на сайте ФАС.
Заседание комиссии антимонопольной службы по рассмотрению дела назначено на 17 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ФАС снова обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
— Сеть Sunlight оштрафована за ложное закрытие
— ФАС признала оператора Tele2 виновным в незаконном повышении цен