Белоруссия намерена купить в России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19
На первом этапе Белоруссия рассчитывает закупить в России 100 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил премьер-министр страны Роман Головченко.
По его словам, в дальнейшем республика намерена наращивать закупки в связи с тем, что производственные мощности тоже имеют определенные лимиты.
«Ценовые параметры тоже сейчас обсуждаются», — уточнил Головченко.
Он отметил, что стоимость вакцины зависит от того, будут ли в Белоруссии закупать готовый препарат или приобретать его компоненты и производить вакцину непосредственно в стране.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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