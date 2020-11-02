Суд арестовал экс-гендиректора «ТНС энерго» по делу об афере на 5,5 млрд рублей

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Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу бывшего генерального директора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, который подозревается в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

Она уведомила, что Аржанов будет содержаться в СИЗО до 22 декабря.

На прошлой неделе по делу о хищении 5,5 млрд рублей у энергокомпании «МРСК Центра и Приволжья» были арестованы нынешний гендиректор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров. Их подозревают в хищении денежных средств, полученных от конечных потребителей электрической энергии и подлежащие оплате ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Следствие считает, что с августа 2011 года задержанные переводили их в другие компании, в частности в офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.

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