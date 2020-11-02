Курс евро на Мосбирже превысил 94 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг 94,0200 рубля впервые с декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ранее сообщалось, что к 10.24 мск курс евро расчетами «завтра» вырос на 1,17 рубля, до 93,79 рубля.

При этом уточнялось, что курс доллара превысил 80 рублей. В то же время январский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,56%, до $36,59 доллара за баррель.

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